Более 400 семей получили психологическую помощь после начала частичной мобилизации в Алтайском крае

Органы Минсоцзащиты, муниципальные власти и общественные организации оказывают помощь семьям мобилизованных в Алтайском крае. Об этом на оперативном совещании рассказала министр социальной защиты региона Наталья Оськина.

«За прошедшую неделю 76 семей получили адресную помощь. В основном это помощь в подготовке к зиме, оказании различных социально-бытовых услуг. Юридическая помощь оказана 240 семьям. Востребована психологическая помощь, её получили 443 семьи», — рассказали в региональном правительстве.

Отмечается, что на 20% увеличилось число обращений на детский телефон доверия.

С момента начала мобилизации на телефон кол-центра поступило 183 звонка, из которых 76 — по вопросам оказания адресной помощи.

Оськина добавила, что в регионе выстраивается комплексная система оказания мер поддержки раненым военнослужащим, которые вернулись домой.