Более 5,3 тыс. новых случая COVID-19 выявили в России за сутки

За прошедшие сутки в России выявили 5394 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболеваний по стране увеличилось до 856 264, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+693 человека за сутки), Свердловской области (+196), Ханты-Мансийском АО (+172), Московской области (+160) и Санкт-Петербурге (+160). Алтайский край (+107) на 3 августа занял 17-е место по приросту заболевших за сутки.

За все время эпидемии в стране выздоровели 653 593 человека. За последние сутки из больниц выписали 3 420 пациентов.

Скончались за сутки еще 79 человек с коронавирусом. Общее число летальных исходов составляет 14 207.