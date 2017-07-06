Более 5% выпускаемой колбасы забраковал Роспотребнадзор в начале года

Порядка 5,3% нарушений нашел Роспотребнадзор в колбасной продукции в первом квартале 2017 года, сообщает газета "Известия".

Как уточняет издание, одно из самых частых нарушений — отличие описанного на этикетке состава от реального, а также указание на соблюдение ГОСТа, не соответствующее действительности. В свою оправдание производители, говорят, что невозможно указать точный состав колбасы.

Также издание пишет, что в то же время сократилось в пять раз количество нарушений в молочной продукции. В первые три месяца 2017-го специалисты Роспотребнадзора установили "ненадлежащее качество и (или) опасность" 5,3% образцов в товарной группе "изделия колбасные"— годом ранее этот показатель составлял только 1,7%.