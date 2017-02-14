Более 50 кораблей НАТО сопровождали "Адмирала Кузнецова" в сирийском походе

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50-60 кораблей стран НАТО сопровождали российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" во время перехода судна к берегам Сирии и обратно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью командира крейсера – капитана первого ранга Сергея Артамонова газете "Аргументы и Факты".

По словам капитана, иностранные флоты проявляли интерес к российскому крейсеру. 50-60 кораблей зафиксировали рядом с "Адмиралом Кузнецовым" за весь поход. От Норвежского моря до восточной части Средиземного моря российскую группу сопровождали по 10-11 кораблей единовременно, добавил он.

Артамонов назвал данное внимание одновременно и озадачивающим, и вызывающим гордость. "Значит, чувствуют нашу силу, считаются с нашим Военно-морским флотом и Андреевским флагом!" — приводит его слова издание.

Также он рассказал, как российским военным далось боевое применение палубной авиации у берегов САР. Капитан рассказал, что при выполнении задач в Средиземном море учитывалось возможное наличие определенных систем ПВО у террористов.

Он отметил, что в данной ситуации был оправдан учет даже минимальной угрозы. Поэтому самолеты и вертолеты использовали так, чтобы исключить возможность их поражения с земли. При этом командир добавил, что самолеты ВКС РФ старались наносить удары без захода в зону поражения возможной противовоздушной обороны боевиков.

Агентство напоминает, что ранее авианосец вернулся с боевой службы в составе группы кораблей Северного флота и встал в Кольском заливе на рейде Североморска.