Более 50 пунктов обогрева подготовлены на дорогах Алтайского края

Спасатели в Алтайском крае подготовили 33 стационарных пункта обогрева, сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю. Еще 21 мобильный пункт обогрева будет использоваться при сильных морозах, снежных заносах и гололедице на участках трасс, где поблизости нет кафе и заправок.

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"По территории края проходит 16 716 километров дорог общего пользования. На федеральных трассах есть 17 опасных участков, подверженных образованию снежных заносов, гололедных явлений и возникновению крупных дорожно-транспортных происшествий. Суммарно мобильные и стационарные пункты обогрева смогут вместить порядка 1800 автолюбителей, которым потребуется помощь в пути. Также подготовлены 34 стационарных пункта питания, общей вместимостью 1437 человек. И еще 13 мобильных пунктов питания", - сообщили в МЧС.

В случае ухудшения погодных условий спланировано патрулирование автомобильных дорог силами 67 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов.