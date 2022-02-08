Более 600 бродячих собак планируют отловить в Барнауле за год

Депутаты БГД и Госдумы обсудили проблему бродячих собак в Барнауле. Выездное совещание прошло на территории приюта “Ласка”.

Как отметил депутат Госдумы Даниил Бессарабов, проблема бездомных животных актуальна на федеральном уровне. Готовятся поправки в законодательство.

Сейчас в Барнауле этот вопрос решают стерилизацией, а отстрел, о котором иногда говорят в социальных сетях, не является эффективной мерой.

За 2022 год в Барнауле планируют отловить 620 собак, на каждую из которых выделено 6774 рубля. В эту сумму входит работа отловщиков, оплата топлива, стерилизация, медицинская помощь и поиск новых хозяев для брошенного животного.