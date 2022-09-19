Более 7 тысяч барнаульцев останутся без горячей воды на два дня

В Барнауле заканчивают работы на крупном участке перекладки трубопроводов на улице Молодёжной, и для введения сети в эксплуатацию у 7,4 тыс. жителей на два дня отключат горячую воду. Об этом сообщили в СГК.

Мера будет действовать с 10:00 19 сентября до 22:00 20 сентября. Под отключение попадут 73 многоквартирных дома, два детсада, пять школ и пять больниц, расположенных по следующим адресам:

• пр. Комсомольский — 73, 75, 75а, 77, 79, 80а, 80в, 80е, 82, 84, 86, 88, 90, 102, 102а, 104, 104а, 104б, 106а, 108, 110, 112, 118, 124, 126; • ул. Союза Республик — 1, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23а, 23, 25, 27а, 32а, 1, 12, 13; • ул. Молодёжная — 2, 2а, 3, 3б, 4, 4а, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 18а, 20; • проезд Бурлинский — 1, 2, 3, 6; • пр. Ленина — 58, 60, 68; • пр. Сибирский — 31, 35а, 37а, 41а, 43а; • ул. Димитрова — 48А, 50, 52, 67, 67а; • ул. Чкалова — 1а, 1б, 21, 30, 32, 36, 34, 40; • пер. Некрасова — 43, 64, 64а, 65; • пер. Трудовой — 9, 34, 37, 39; • ул. Шевченко — 52а; • ул. Путиловская — 20, 20г, 26, 51, 53; • ул. Чернышевского — 28, 29, 30, 31; • ул. Кирова — 28а, 38а, 43, 43а, 45, 45а; • ул. Песчаная — 19, 47; • бульвар 9 Января — 19; • ул. Коммунальная — 13в; • ул. Партизанская — 40.

В компании уточнили, что во время ремонта ресурс не ограничивали, поскольку он подавался по временному трубопроводу. Теперь его нужно демонтировать.

Ранее сообщили, когда в Барнауле начнётся отопительный сезон.