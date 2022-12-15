Более 70 беженцев вернулись на Украину из Алтайского края

Министр соцзащиты края Наталья Оськина выступила перед депутатами Алтайского краевого Законодательного собрания и рассказала о ситуации с беженцами с Украины.

По её словам, 277 человек, которые вынужденно покинули зону проведения спецоперации, приехали в Алтайский край. При этом только 206 из них решили остаться на территории региона.

71 человек вернулся на Украину.

Оськина добавила, что из Херсонской области в регион прибыли ещё девять человек, а позднее ожидается прибытие ещё 17 человек.

Всем прибывшим оказывают помощь с получением документов, оформлением детей в сады и школы, а также с трудоустройством.