Более 70 новосибирских школ получили письма с угрозами о минировании

В пятницу утром, 30 сентября, в школы Новосибирска разослали угрозы о минировании, сообщает «КП-Новосибирск».

«Письма поступили на почту более 70 школ, мэрии Новосибирска и СМИ. В тексте указано, что некая женщина вместе с сообщниками пронесёт взрывные устройства во все школы Новосибирска», — отмечает издание.

В региональном СК ситуацию взяли на контроль, в МВД информацию не прокомментировали.

Напомним, в начале года письма с угрозами получили школы многих российских городов. Amic.ru рассказал, почему такое происходит по всей стране и кто виноват.