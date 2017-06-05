Более 75 км/ч: в Китае заработал самый быстрый лифт в мире
На высоту 530 метров лифт поднимается за 25 секунд
5 июня 2017, 16:01
Самый быстрый лифт в мире заработал в китайском финансовом центре CTF Finance Center, его скорость составляет 75,6 км/ч. Об этом пишет ФАН.
Как сообщает издание, этот лифт изобрела и построила японская компания. В ходе испытаний он поднимался на 530 метров за 25 секунд.
После введения в эксплуатацию этот лифт будет подниматься со скоростью 75 км/ч, а спускаться вниз со скоростью 36 км/ч.
Комментарии
Новости партнеров