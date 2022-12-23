Более 800 детей-сирот получили жилые помещения за 2022 год

За 2022 год более 800 детей-сирот были обеспечены жилыми помещениями. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, об этом рассказал начальник Регионального жилищного управления Андрей Третьяков.

Так, 477 человек воспользовались жилищным сертификатом, а 346 человек получили жильё по договорам спецнайма. Отмечается, что это наибольший показатель по обеспечению детей-сирот жильём в регионе с 2013 года. Во многом этого удалось достичь именно благодаря внедрению в Алтайском крае жилищных сертификатов.

Общая сумма средств, направленная в этом году на выдачу сертификатов, составила 1,087 млрд рублей, средства выделены из краевого бюджета.

Новости

Общество «Снежный ком». Томенко объяснил, почему проблема с жильем для детей-сирот не решалась годами

Ранее глава региона Виктор Томенко отмечал, что внедрение сертификатов на покупку жилья для детей-сирот в Алтайском крае помогло стабилизировать ситуацию и остановить рост очереди за квартирами. Однако, по его словам, ситуация ухудшалась год от года, и быстро переломить её не получится. В начале декабря на получение жилья в очереди стояло порядка 5,8 тысячи сирот.