Более миллиона жителей Алтайского края до 1 декабря должны заплатить имущественный налог

Налоговая служба начала рассылать жителям Алтайского края уведомления об уплате имущественных налогов. Как сообщают «Вести Алтай», заплатить его нужно до 1 декабря — иначе будут начисляться штрафные санкции.

Заплатить налог придётся 1,2 млн гражданам в Алтайском крае. При этом около 100 тысяч владельцев имущества в этом году никаких уведомлений не получат — это жители региона, у которых общая сумма налога не превышает 100 рублей. Также 32 тысячи жителей региона увидят нулевую сумму в уведомлении — те, у кого ранее была переплата по одному из видов налога.

Отмечается, что первыми требования увидят пользователи личного кабинета налогоплательщика. Ещё 765 тысяч жителей края получат уведомления в бумажном виде — письма им должны направить не позднее 1 ноября.