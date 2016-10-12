Более половины барнаульцев ни разу не брали больничный в 2016 году

Фото: dniprograd.org

Более половины жителей Барнаула - 59% - ни разу не брали официальный больничный в течение 2016 года. Об этом сообщает служба исследований Зарплата.ру, которая выяснила, знают ли горожане о больничном листе и оформляют ли его при болезни.

Выяснилось, что один раз в году больничным воспользовались 28% барнаульцев, два раза и более - еще 13%. При этом 99% опрашиваемых заявили, что ни разу не покупали больничный лист.

По словам 34% респондентов, во время болезни они могут себе позволить отлежаться несколько дней дома без оформления больничного листа, а 29% отметили, что у них на работе так не принято. 22% горожан приходится для этого написать заявление на отпуск за свой счет, а 15% и вовсе придется потом отработать пропущенные дни в выходные или по часам.

Также отмечается, что барнаульцы, даже находясь на больничном, нередко продолжают работать. Так, 34% опрошенных приходится выполнять хотя бы часть своих обязанностей, а 13% работают из дома в штатном режиме. 44% горожан полностью отстраняются от работы на время болезни.

Портал добавляет, что 22% барнаульцев ничего не знают о системе расчета оплаты больничного в России. 28% осведомлены о системе достаточно хорошо, а ровно половина что-то слышали, однако не знают подробностей.

Опрос проводился с 3 по 8 октября 2016 года. В нем участвовали 590 жителей Барнаула на сайте Зарплата.ру.