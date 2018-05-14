Более половины россиян довольны ситуацией и жизнью в стране

Более половины россиян довольны ситуацией в стране, пишут "Известия" со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Социологи полагают, что выявленная в ходе исследования динамика настроений россиян обусловлена различными внутренними и внешнеполитическими событиями. По их мнению, дальнейшие изменения зависят от действий президента и нового правительства.

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Так, по результатам исследования, 68% опрошенных заявили, что довольны ситуацией в России. 77% россиян, как оказалось, довольны своей личной жизнью и столько же уверены, что живут хорошо.

Впрочем, как отмечается, после президентских выборов среди населения упал индекс социальных оценок, но эксперты назвали это нормальным явлением. Они объяснили это эмоциональным спадом после крупного политического события.

При этом россияне стали менее позитивно оценивать будущее: 45% опрошенных считают, что трудные времена еще впереди. 18% уверены, что Россия переживает сейчас проблемный период. Лишь 25% россиян уверены, что сложные времена уже позади.