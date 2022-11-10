Более сорока единиц техники работают на дорогах Барнаула во время снегопада

Дорожники в Барнауле вышли на борьбу с гололёдом. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«В ночь с 9 на 10 ноября на дорогах краевой столицы работала зимняя спецтехника МБУ „Автодорстрой“: тридцать коммунальных дорожных машин и пятнадцать тракторов, оборудованных щётками. Основные магистрали и маршруты общественного транспорта обработаны песко-соляной смесью. Было израсходовано 194,5 тонны реагента», — сказано в сообщении.

Днём на дорогах работают 24 единицы техники, которые распределяют противогололёдную смесь по проезжим частям.

Также коммунальщики убирают снег с тротуаров. Работать городские службы будут и на общественных территориях.