Более тысячи детей заедут в барнаульские летние лагеря в первую смену. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

10 июня дети заезжают в лагеря «Медвежонок» и «Кристалл». 11 июня детей примет «Соснячок», 12 июня — «Дружных», 14 июня — «Звёздный», 15 июня — «Спутник-2», 16 июня заработают лагеря «Маяк» и «Парус».

Сезон в детских лагерях продлится 14 дней, затем в них проведут санитарную обработку и подготовят к заезду новых детей.

Отмечается, что всего в загородных лагерях отдохнут около 3,6 тысячи детей в Барнауле.