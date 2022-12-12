110 единиц снегоуборочной техники и более тысячи дворников будут очищать дороги Барнаула от снега 12 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

За сутки с 10 на 11 декабря работало 177 единиц с учётом привлечённой техники. В ночь с 11 на 12 декабря на линию вышли 137 снегоуборочных машин.

Всего за прошедшие выходные коммунальщики вывезли с улиц города девять тысяч кубометров снега.

Основной задачей для дорожников является удаление наката и предотвращение появления гололёда.