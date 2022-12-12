Более тысячи дворников будут очищать дороги Барнаула от снега 12 декабря
За выходные с 10 по 12 декабря с дорог города вывезено девять тысяч кубометров снега
12 декабря 2022, 11:01, Илья Звягинцев
110 единиц снегоуборочной техники и более тысячи дворников будут очищать дороги Барнаула от снега 12 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
За сутки с 10 на 11 декабря работало 177 единиц с учётом привлечённой техники. В ночь с 11 на 12 декабря на линию вышли 137 снегоуборочных машин.
Всего за прошедшие выходные коммунальщики вывезли с улиц города девять тысяч кубометров снега.
Основной задачей для дорожников является удаление наката и предотвращение появления гололёда.
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