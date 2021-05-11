Более восьми тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 8115 – до 4 896 842 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+2628 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+717) и Московской области (+657). Алтайский край (+60) на 11 мая занимает 33-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 509 915 человек, в том числе 7009 – за последние сутки.

Скончались ещё 329 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 113 976 летальных случаев.