Болельщик из США развернул на трибуне российский флаг на открытии ОИ-2018

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Американский болельщик развернул на трибуне российский флаг на церемонию открытия Олимпиады в Пхенчхане (Южная Корея), сообщает РИА Новости со ссылкой на RT.

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Издание отмечает, что гражданина США зовут Филип Вахуда, он приехал из Окленда и беспрепятственного пронес триколор с изображением орла и надписью "Россия", а затем развернул его на трибунах.

Мужчина отметил, что тем самым хотел поддержать Россию, так как ей не позволили послать на Игры многих сильных спортсменов, включая Виктора Ана и Антона Шипулина. "Я считаю, что они должны были выступить здесь", - добавил Вахуда.

Церемония открытия Олимпиады прошла накануне, 9 февраля. Отмечается, что решением Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря прошлого года лишь "чистым" россиянам разрешили выступить на Играх-2018 в статусе "олимпийский атлет из России" (OAR) под олимпийским флагом.

Россияне имели возможность поехать на Олимпийские игры лишь после получения приглашения от спецкомиссии МОК по допуску.

МОК в заявлении 25 января уточнил, что "демонстрация флага страны с признанным (МОК) Национальным олимпийским комитетом, даже временно отстраненным, зрителем или обычным болельщиком во время Олимпийских игр не может быть запрещена". При этом, если показ флага окажется организованной политической демонстрацией, МОК примет это к рассмотрению своей системой мониторинга.