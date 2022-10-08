Большая часть жителей Алтайского края испытывает стресс из-за работы

Постоянное напряжение на работе может привести к решению уволиться, считают 72% жителей региона

8 октября 2022, 11:02

Большая часть жителей Алтайского края испытывает стресс на работе. Согласно опросу сервиса «Зарплата.ру», ему постоянно подвергаются 8% респондентов, а 55% чувствуют его время от времени.

Ещё одна пятая опрошенных заявила, что испытывают его редко. Не сталкиваются с этим состоянием лишь 5%.

Постоянный стресс на работе может привести к решению уволиться, считают 72% жителей региона. Опрошенные отмечают, что сильнее всего на появление стресса влияет возникновение проблем, решение которых не зависит напрямую от сотрудника, большой объём работы, возникновение ошибок, конфликты с коллегами или начальством. Также негативным фактором являются срыв сроков выполнения задач, решение сложных вопросов, а также конфликты с клиентами и заказчиками.

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Снимают стресс сотрудники прогулками на свежем воздухе, просмотром фильмов, сериалов или позитивных передач (14%), стараются больше времени проводить с семьёй и друзьями (14%). У некоторых компаний ведут практику снижения стресса — об этом заявили 35% опрошенных.

Респонденты указали, что уменьшить уровень негативных эмоций на работе могли бы доброжелательная атмосфера в коллективе, стиль управления руководства, комфортное рабочее место и снижение рабочей нагрузки.

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