Больше гречихи и пшеницы. Как прошла посевная в Алтайском крае и каким будет урожай

Площадь посевов в Алтайском крае в 2022 году выросла до 5,3 млн гектаров. Это на 128 тысяч гектаров больше, чем годом ранее. Если смотреть в разрезе культур, то их доля в общей структуре сохраняется. Рост посевов затронул пшеницу, ячмень, горох, гречиху, сахарную свёклу, масличный лён, сою и рапс. То есть площади сева всех стратегических культур в этом сезоне или сохранены, или увеличены, рассказал в ходе онлайн-форума министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин.

По его словам, весной на всей территории края фиксировали дефицит влаги в почве. «Ситуация была сложной, но не критической. С начала июня в регионе погода изменилась на дождливую. По оперативным данным метеорологической службы и сети метеостанций, установленных в хозяйствах края, на 20 июня в разных районах выпало от 30 до 190% месячной нормы осадков. Это даёт основания полагать, что состояние посевов значительно улучшится», — отметил Межин.

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При этом прогнозов на будущий урожай министр делать не стал. По его словам, сельхозкультуры ещё не прошли важные фазы развития, которые повлияют на формирование будущего сбора. Ранее Минсельхоз России озвучил прогнозы на будущий урожай с учётом оценок ситуации в южных регионах, где уже в ближайшее время стартует уборочная кампания.

«В Алтайском крае же только завершилась посевная, и определить видовую урожайность яровых всходов ещё невозможно. Более того, важно учитывать и дальнейшие погодные условия в увязке с фазами развития сельхозкультур. Предварительную оценку будущего урожая специалисты смогут сделать не раньше конца июля — августа», — сообщил Сергей Межин.

Плановые показатели на этот год хозяйства выполнили, а по ряду культур — перевыполнили, уточнил министр. Так, яровой сев проведен на площади 4,7 млн гектаров. Зерновых и зернобобовых культур посеяли 3,3 млн, технических культур — 1,4 млн, в том числе масличных культур — 1,37 млн, сахарной свеклы — 25,2 тысяч.

Одной из самых популярных культур в Алтайском крае продолжает оставаться гречиха. В 2022 году её посевы, по предварительной информации, составляют более 640 тысяч гектаров. Это больше, чем в прошлом году, на 87 тысяч гектаров. «На гречиху в последние годы спрос стабилен, этим и объясняется рост площадей сева. С другой стороны, в регионе действительно есть территории, где в структуре посевов гречиха превалирует. Таким территориям специалисты настоятельно рекомендуют расширять круг культур, для смягчения рисков, которые происходят на фоне волатильности рынка и цен», — подчеркнул Межин.

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Напомним, по итогам прошлого года Алтайский край занял четвёртое место в России по сбору зерновых. Кроме того, регион удержал лидерство по урожаю яровой пшеницы, гречихи и овса. По сбору маслосемян край вышел на третье место, по урожаю рапса и маличного льна — на вторую позицию. Также, по оценке Межина, регион входит в десятку крупнейших производителей подсолнечника.

Министр сельского хозяйства напомнил, что в Алтайском крае работают два крупных производителя овощей закрытого грунта. Суммарно в 2021 году в регионе произвели 9,5 тысячи тонн такой продукции. За пять месяцев 2022 года получили 4,4 тысячи тонн, что на 22% больше аналогичного периода прошлого года.