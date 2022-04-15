Больше половины россиян хотят открыть собственный бизнес в Москве

Москва кажется россиянам самым лучшим городом для открытия собственного дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса на сервисе «Работа.ру».

Всего о желании заняться бизнесом заявили 46% респондентов, а готовность к переезду ради этого выразили 57% из них.

Самым популярным городом среди опрошенных оказалась Москва. Здесь открыть своё дело хотел бы 51% человек. Второе место занял Санкт-Петербург — 36%. На третьем месте — Краснодар, на четвёртом — Сочи, а замкнул пятёрку лидеров Екатеринбург.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил о том, что уровень инфляции по итогам 2022 года может составить от 17 до 20%. Он также предсказал возможное снижение ВВП страны до 10%.

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