Больше половины россиян хотят открыть собственный бизнес в Москве
46% из общего числа респондентов заявили о желании открыть своё дело, но не все готовы ради этого переезжать
Москва кажется россиянам самым лучшим городом для открытия собственного дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса на сервисе «Работа.ру».
Всего о желании заняться бизнесом заявили 46% респондентов, а готовность к переезду ради этого выразили 57% из них.
Самым популярным городом среди опрошенных оказалась Москва. Здесь открыть своё дело хотел бы 51% человек. Второе место занял Санкт-Петербург — 36%. На третьем месте — Краснодар, на четвёртом — Сочи, а замкнул пятёрку лидеров Екатеринбург.
Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил о том, что уровень инфляции по итогам 2022 года может составить от 17 до 20%. Он также предсказал возможное снижение ВВП страны до 10%.