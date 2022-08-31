Больше половины российских регионов запретят продажу алкоголя 1 сентября

47 российских регионов запретят продажу спиртного 1 сентября, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Отмечается, что на части территорий в День знаний спиртное будет недоступно в магазинах целых сутки, в некоторых — ночью, а где-то продажи возобновят уже днём. При этом в Москве и Петербурге такие ограничения не введут. Запрет также не распространится на заведения общепита.

Глава ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что такой подход «вряд ли можно назвать эффективным». Поскольку людей предупреждают о вводимом запрете заранее, у них появляется возможность подготовиться, считает специалист.

«По идее, ограничение должно повлиять на школьников старших классов. Но его введение только на время утренних часов вызывает вопросы. Ведь уроки закончатся как раз в обед, когда спиртное станет доступным», — цитирует его издание.

Отметим, что в этом году в Алтайском крае продажу алкоголя 1 сентября не запрещали. А вот в соседней Республике Алтай ограничение на торговлю спиртным ввели.