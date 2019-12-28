Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с 1 января

Ассоциация букмекерских контор предупредила уполномоченного по правам предпринимателей в России о возможном закрытии пунктов приема ставок, сообщает РБК.

Организация опасается, что в ближайшее время могут закрыться до 98% букмекерских офисов, что приведет к росту нелегальной игровой индустрии и потере рабочих мест для 20 тысяч работников. Кроме того, бюджет недополучит около 5 млрд рублей налогов и страховых взносов.

Причиной массового закрытия может стать изменение классификатора использования земельных участков. В 2020 году появится новый вид земель, предназначенный для проведения азартных игр, за пределами которых букмекерам невозможно будет работать.

Уполномоченный по правам предпринимателей предложил Минэкономразвития не допустить закрытия контор и до 2025 года оставить в силе действующий закон о регулировании деятельности по организации азартных игр.