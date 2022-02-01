Большинство россиян положительно относятся к введению четырехдневной рабочей недели
Почти половина опрошенных уверены в том, что для их компании такой режим работы не подойдёт
78% россиян положительно относятся к сокращению рабочей недели до четырёх дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования сервиса “Работа.ру“.
В опросе, который проводился в январе 2022 года, приняли участие больше пяти тысяч человек из разных регионов России.
“Согласны ли вы с утверждением, что три выходных дня в неделю лучше двух?” — задали вопрос участникам.
Несмотря на то, что большинство респондентов положительно отнеслись к возможным изменениям, почти половина опрошенных (47%) заявили, что для их компаний подобный график не подойдёт.
Отметим, что ранее Дмитрий Медведев заявил, что переходить на четырёхдневную рабочую неделю в России нужно с сохранением таких зарплат, которые платят людям на пятидневке.