Большинство сибиряков хотели бы продлить программы льготной ипотеки

27% сибиряков готовы воспользоваться государственными программами льготной ипотеки, если их продлят после 2022 года. Таковы результаты опроса, проведённого банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

Продлевать или нет

27% опрошенных заявили, что уже взяли ипотечный кредит, из них 22% — рыночный и 5% — льготный. Самая популярная государственная программа — льготная семейная ипотека (для семей с детьми, родившимися с 1 января 2018 года). Такие кредиты имеют 3% респондентов. У 2% опрошенных есть льготная ипотека с господдержкой на жильё в новостройках.

27% готовы воспользоваться льготными ипотечными госпрограммами, если они будут действовать после 2022 года (17% скорее готовы, 10% определённо готовы). 39% не намерены лично пользоваться льготной ипотекой в будущем (28% определённо не готовы, 11% скорее не готовы). Почти треть респондентов (33%) затруднились ответить на этот вопрос.

Преимущества и недостатки госпрограмм

Главными преимуществами госпрограмм льготной ипотеки (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) сибиряки считают удешевление ипотечных кредитов (45%), стимулирование рождаемости (26%), помощь в строительстве нового жилья (19%), помощь развитию сельских населённых пунктов (12%) и помощь в освоении территорий Дальнего Востока (11%). При этом 22% не видят у таких программ никаких преимуществ.

Главные недостатки таких госпрограмм по мнению жителей СФО: они стимулируют рост цен на жильё (44%), слишком много ограничений в условиях выдачи кредитов (43%), слишком маленький размер кредита, чтобы купить подходящее по качеству жильё (17%) или жильё в крупном городе (13%). При этом 14% не обнаружили в таких программах никаких недостатков.

Ипотечный рейтинг

91% сибиряков хотели бы продолжить действие тех или иных льготных ипотечных программ после 2022 года. 45% считают, что нужно продлить все. 36% опрошенных хотели бы в будущем иметь возможность взять ипотеку с господдержкой в новостройках, 27% — семейную ипотеку, 17% — сельскую, 8% — дальневосточную. Против продления всех госпрограмм льготной ипотеки только 13% опрошенных.

Опрос провели банк «Открытие» и СК «Росгосстрах» 25-30 ноября 2022 года методом онлайн-интервью. Участвовали 1005 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.