Большой детский праздник пройдет на площадке ТРЦ «Пионер» в первые выходные июня

Торгово-развлекательный центр «Пионер» 4 июня 2022 года приглашает жителей города на праздник, посвящённый Дню защиты детей.

В 12:00 начнут выступать коллективы Алтайской государственной филармонии: откроет праздничную программу студия эстрадного вокала «Сольвейг», а продолжат артисты из Московского хорового училища им. Свешникова при Академии хорового искусства — Михаил и Матвей Лысяковы.

На смену им придут аниматоры с программой «Диско Пати», которая понравится юным тиктокерам, лайкерам и ютуберам. На мероприятии так же будет аквагрим и шоу гигантских мыльных пузырей.

Праздник будут сопровождать танцы и весёлые конкурсы от ведущих. Для сладкоежек также подготовили много бесплатной сахарной ваты.

ТРЦ «Пионер»

Адрес: г. Барнаул, проспект Ленина, 102В

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