Большой и дорогой. Что за новый корабль получит Барнаул за миллиард рублей

Алтайский край к 2023 году получит спецсудно — земснаряд стоимостью почти миллиард рублей. Техника предназначена для очистки перекатов на реках региона. Рассказываем, почему Алтайскому краю выделили деньги на спецсудно и как его планируют использовать.

Для чего нужно спецсудно?

Это земснаряд фрезерного типа, способный работать на каменных грунтах. В России по специальному заданию сейчас изготавливают три подобных корабля, один из которых передадут порту Восточному в Барнауле. Судно нужно для работы по очистке грунтов, в том числе на реке Катунь. При помощи него можно чистить и Катунь. Очистка рек поддержит водность в Алтайском крае. В 2021 году её уровень упал до минимума за последние 40 лет. Из-за резкого обмеления суда остались в Барнауле, поскольку не успели вернуться на традиционную зимовку в Бийск.

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Прочее Алтайский край к 2023 году получит спецсудно за миллиард для очистки рек

И сколько стоит это спецсудно?

Корабль обойдётся в 923 млн рублей и будет приобретён за счёт федерального бюджета. Однако речи об обновлении теплоходов в Алтайском крае сейчас не идёт: невыгодно. Речникам приходится работать на старой технике, которая впервые вышла на воду ещё в начале 80-х. Специалисты порта Восточного в Барнауле стараются по мере сил ремонтировать суда. Новые теплоходы стоят больших денег. К тому же в России не так много предприятий, где производят корабли.