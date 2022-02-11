Большой магазин построят в Барнауле на территории, где сейчас стоят погреба

Между двумя зданиями в Барнауле на месте, где сейчас находятся подземные погреба, может появиться магазин. Об этом сообщает “Толк”.

Речь идёт об участке по адресу Антона Петрова, 236. Объект планируют сделать одноэтажным, а его площадь составит 1,5 тысячи квадратных метров. Рядом обустроят небольшую парковку и зелёную зону.

Отмечается, что территория, где планируют возводить здание, занята самовольно. Кроме погребов, там ещё проходит водопроводная сеть. Застройщику придётся выводить все работающие сети из-под будущего объекта.

Городские власти опасаются возникновения социальных конфликтов при начале строительства. Во-первых, возмутиться могут собственники погребов, а во-вторых, жители многоэтажек будут не рады соседству со строительной техникой.