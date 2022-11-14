Бомба и шесть смертей. Что известно о взрыве в Турции

Взрыв произошёл в центре Стамбула в воскресенье, 13 ноября. Погибло 6 человек, 81 пострадал. Власти Турции рассматривают в качестве основной версии случившегося теракт, уже задержан подозреваемый в преступлении. Amic.ru собрал всё, что на данную минуту известно о случившемся.

Что произошло?

Взрыв произошёл на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула в 16:20 по московскому времени. Эта локация является популярной среди туристов, там много ресторанов, кафе и магазинов. Также рядом с местом взрыва находится генеральное консульство России. Как пишет телеграм-канал Baza, от российского посольства до места взрыва было примерно 400 метров.

Как власти отреагировали на взрыв?

После взрыва правоохранители оцепили улицу и закрыли все заведения и учреждения. Через некоторое время отдельные районы для пешеходов открыли. Также власти Турции временно запретили СМИ публиковать новости о взрыве и избегать публикаций, которые «могут вызвать страх, панику и беспорядки в обществе или послужат целям террористических организаций».

Есть ли погибшие и пострадавшие?

В результате взрыва погибло 6 человек. Как сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, ранен 81 человек, 39 из них уже выписали из больницы. Пятеро пострадавших находятся в реанимации, написал в Twitter (соцсеть заблокирована в России) глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа. Двое из них — в тяжёлом состоянии.

Пострадали ли россияне?

Пока о пострадавших россиянах не сообщается. ТАСС пишет, что сейчас правоохранительные органы Турции не имеют данных о национальности погибших и получивших ранения при взрыве в Стамбуле. Российское консульство также пока не обладает информацией о пострадавших гражданах РФ.

Что стало причиной взрыва?

Прокуратура Стамбула после трагедии возбудила уголовное дело, в качестве причины взрыва рассматривается теракт. О признаках теракта сообщил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Новостной портал Mynet пишет, что взрывчатка могла быть в оставленной на улице в сумке.

Кто совершил теракт?

Как сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, теракт совершила женщина. Телеграм-канал Baza со ссылкой на местные СМИ информировал, что девушка попала на камеры видеонаблюдения. Заместитель председателя партии «Зафар» Адем Ташкайя писал, что взрыв устроила Джиян Тосун, которая якобы связана с курдскими экстремистами. Однако затем Ташкайя удалил свой пост, сообщает Baza.

Турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на министра внутренних дел Сулеймана Сойлу сообщило, что подозреваемый в теракте уже задержан полицией. Сейчас он находится на допросе. Пол подозреваемого официально не сообщается.

Всего же задержано более 20 человек, которые потенциально могут быть причастны к теракту, пишет Baza со ссылкой на местное МВД. В ведомстве якобы имеют улики, «ведущие в Сирию», и отмечают, что к взрыву могут быть «причастны группировки, признанные Анкарой террористическими». По данным правоохранителей, приказ о теракте пришёл из Кобани, а исполнитель прибыл из сирийского города Африна.

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