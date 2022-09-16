Борис Титов подтвердил уход с поста бизнес-омбудсмена

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов подтвердил прекращение своих полномочий. Как сообщает «Интерфакс», он не сможет претендовать на третий срок — бизнесмен занимает должность с 2012 года.

«Полномочия закончились. Сегодня эстафету должны подхватить другие. Кто следующий омбудсмен? Ответ на этот вопрос — абсолютная прерогатива президента», — сказал Титов.

Как пояснили в пресс-службе омбудсмена, срок закончился ещё в июне, однако до назначения нового уполномоченного Титов координирует работу аппарата.

В настоящее время обсуждается большое число кандидатур, однако, по мнению Титова, новый уполномоченный должен быть из числа предпринимателей.