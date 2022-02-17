Борщевой набор в России за год подорожал более чем в полтора раза

В России за 2021 год выросли цены на все продукты, которые входят в «борщевой» набор. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата, капуста подорожала в 2,4 раза, картофель — почти на 57%, свёкла — на 44%, морковь — на 33%, а лук — на 16%.

Всего за 2021 год набор подорожал на 60% — с 139,8 руб. до 233,19 руб. Пять лет назад он стоил более чем в два раза меньше — 111,19 руб.

По итогам 2021 года годовая инфляция составила 8,4%, продовольственная инфляция — 10,25%. Банк России ожидает, что в 2022 году цены увеличатся на 5,0-6,0%. С начала января 2022 года цены выросли на 1,29%.