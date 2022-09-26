Браки для мобилизованных решили регистрировать в день обращения в Забайкалье

В Забайкальском крае ЗАГСы проводят регистрацию браков для мобилизованных жителей в день обращения, сообщает ИА ChitaMedia.

«Мобилизация проявила ответственность мужчин в отношении семьи. Многие из тех, кто жил в гражданском браке, в эти дни приняли решение вступить в законный брак», — отметила руководитель департамента ЗАГС Ольга Корягина.

В районах, где зачастую в отделе работает один человек, уже провели регистрацию для всех обратившихся. Ускоренная процедура проходит при предъявлении повестки.

Как уточняет Infosmi со ссылкой на юриста, гражданам, которые собираются перед мобилизацией пожениться, стоит подумать о составлении брачного контракта, чтобы избежать проблем при продаже имущества и получении наследства.

Ранее в Барнауле открыли центр содействия ошибочно мобилизованным.