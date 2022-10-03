Бразильский ясновидец, который предсказал пандемию коронавируса, заявил о неизбежности ядерной войны
«Современный Нострадамус» утверждает, что люди являются полубогами, а дар он получил от цыган
3 октября 2022, 23:18, Илья Звягинцев
Бразилец Атос Саломе, который утверждает, что видит будущее, заявил о том, что Третья мировая война неизбежна и она будет ядерной. Об этом сообщает The Mirror.
Ранее, по словам Саломе, он предсказал пандемию коронавируса и падение трибун в Толиме, в результате чего погибли шесть человек.
Он также заявляет, что предсказал сметь королевы Елизаветы II.
36-летний бразилец рассказал, что он впервые почувствовал свой дар в 12 лет, но сомневался в нём, потому что иногда давал прогнозы, которые считались несбыточными.
Саломе уверен в том, что люди являются полубогами, а дар ему передали предки-цыгане.
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