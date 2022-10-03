Бразильский ясновидец, который предсказал пандемию коронавируса, заявил о неизбежности ядерной войны

Бразилец Атос Саломе, который утверждает, что видит будущее, заявил о том, что Третья мировая война неизбежна и она будет ядерной. Об этом сообщает The Mirror.

Ранее, по словам Саломе, он предсказал пандемию коронавируса и падение трибун в Толиме, в результате чего погибли шесть человек.

Он также заявляет, что предсказал сметь королевы Елизаветы II.

36-летний бразилец рассказал, что он впервые почувствовал свой дар в 12 лет, но сомневался в нём, потому что иногда давал прогнозы, которые считались несбыточными.

Саломе уверен в том, что люди являются полубогами, а дар ему передали предки-цыгане.