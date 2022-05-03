Британцам предложили стать вегетарианцами из-за роста цен на курицу

Глава британской сети супермаркетов Стив Муррелс заявил о том, что жителям страны стоит внимательнее относиться к своим покупкам из-за роста цен на курицу. Его слова передаёт The Sun.

«До недавнего времени курица оставалась отличным соотношением цены и качества, но теперь товар рискует стать дороже говядины», — Сказал Муррелс.

Он добавил, что некоторые люди уже перешли на растительное мясо, поскольку оно стало дешевле обычного.

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Эксперты отмечают, что рост цен может быть вызван подорожанием кормов. Уже сейчас стоимость куриных филе в магазинах Великобритании возросла до стоимости говяжьих стейков.

Ранее сообщалось, что «шашлычный набор» в России подорожал почти на 600 рублей. С начала 2022 года за мясо для пикника и все необходимые для его жарки предметы россиянам придётся заплатить в среднем 2484 рубля.