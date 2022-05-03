Британцам предложили стать вегетарианцами из-за роста цен на курицу
Эксперты отмечают, что цена на мясо птицы начала подниматься из-за подорожания корма
Глава британской сети супермаркетов Стив Муррелс заявил о том, что жителям страны стоит внимательнее относиться к своим покупкам из-за роста цен на курицу. Его слова передаёт The Sun.
«До недавнего времени курица оставалась отличным соотношением цены и качества, но теперь товар рискует стать дороже говядины», — Сказал Муррелс.
Он добавил, что некоторые люди уже перешли на растительное мясо, поскольку оно стало дешевле обычного.
Эксперты отмечают, что рост цен может быть вызван подорожанием кормов. Уже сейчас стоимость куриных филе в магазинах Великобритании возросла до стоимости говяжьих стейков.
Ранее сообщалось, что «шашлычный набор» в России подорожал почти на 600 рублей. С начала 2022 года за мясо для пикника и все необходимые для его жарки предметы россиянам придётся заплатить в среднем 2484 рубля.