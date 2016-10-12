Британец 11 часов пытался заставить "умный" чайник с Wi-Fi вскипятить воду
Когда мужчина захотел выпить чай, гаджет внезапно начал перезагружаться, отключаться от сети и отказываться синхронизироваться
Фото: @markrittman
Житель Великобритании Марк Риттман потратил 11 часов на попытку включить Wi-Fi-чайник. Об этом в среду, 12 октября, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The Telegraph.
Мужчина, который работает в британском подразделении компании Oracle, захотел с утра выпить чаю и попытался через смартфон приказать умному устройству Smarter iKettle вскипятить воду. Но сначала у чайника внезапно начала перезагружаться базовая станция, а потом он отключился от сети.
Спустя некоторое время гаджет британца отказался синхронизироваться с "умной" подставкой, а затем Риттману пришлось вручную перенастраивать его соединение с домашним голосовым помощником Amazon Echo.
Процесс налаживания работы устройства мужчина транслировал в свой аккаунт в Twitter.
В итоге "умный" чайник заработал только через 11 часов, но в это время в доме из-за обновления программного обеспечения отключилось умной освещение. "Чайник вновь в строю и отвечает на голосовые команды, но теперь мы ужинаем в темноте, пока лампочки скачивают апгрейд", - написал британец около девяти часов вечера.
My work is done. And now onto everything else I meant to do today, after that first cup of tea. pic.twitter.com/bJPuJ85TCT— Mark Rittman (@markrittman) 11 октября 2016 г.