Британец 11 часов пытался заставить "умный" чайник с Wi-Fi вскипятить воду

Фото: @markrittman

Житель Великобритании Марк Риттман потратил 11 часов на попытку включить Wi-Fi-чайник. Об этом в среду, 12 октября, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The Telegraph.

Мужчина, который работает в британском подразделении компании Oracle, захотел с утра выпить чаю и попытался через смартфон приказать умному устройству Smarter iKettle вскипятить воду. Но сначала у чайника внезапно начала перезагружаться базовая станция, а потом он отключился от сети.

Спустя некоторое время гаджет британца отказался синхронизироваться с "умной" подставкой, а затем Риттману пришлось вручную перенастраивать его соединение с домашним голосовым помощником Amazon Echo.

Процесс налаживания работы устройства мужчина транслировал в свой аккаунт в Twitter.

В итоге "умный" чайник заработал только через 11 часов, но в это время в доме из-за обновления программного обеспечения отключилось умной освещение. "Чайник вновь в строю и отвечает на голосовые команды, но теперь мы ужинаем в темноте, пока лампочки скачивают апгрейд", - написал британец около девяти часов вечера.

My work is done. And now onto everything else I meant to do today, after that first cup of tea. pic.twitter.com/bJPuJ85TCT