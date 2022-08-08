Британец нашёл в «Шерлоке Холмсе» отсылки к коммунизму

Британец возмутился фрагментом из советского спектакля о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе. Особенно ему не понравилось то, что в постановке «Долины смерти» доктор Ватсон в исполнении актёра Михаила Данилова читал газету Morning Star.

«Московское телевидение, видимо, считает, что доктор Ватсон, друг Шерлока Холмса, был тайным коммунистом», — написал после увиденного журналист издания The Times.

Он отметил, что ранее газета Morning Star считалась «рупором» коммунистической партии Великобритании, а наличие выпуска этого издания в спектакле автор счёл достаточным для определения политических предпочтений героев.