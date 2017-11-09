Британец "превратил" автомобиль девушки в плюшевую собаку

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Мужчина из Великобритании приготовил необычный подарок своей возлюбленной: он сделал из ее машины плюшевую собаку. Об этом пишет ФАН со ссылкой на "Известия".

Издание отмечает, что молодой человек неправильно понял слова девушки о том, что ему необходимо перестать бездельничать и заняться каким-нибудь делом. В результате британец занялся "тюнингом" машины своей девушки.

Он покрыл весь корпус авто мехом, при этом на машине нашлось место даже для искусственного носа и ушей. Мужчина прозвал плюшевую собаку на колесах Ровером.

Подчеркивается, что девушка сначала опешила от такого подарка, но довольно быстро привыкла к необычному автомобилю. Вскоре машина с необычным тюнингом перестала вызывать удивление и у местных полицейских.