Британка в 101-й день рождения раскрыла секрет долголетия

Долгожительница из британского города Шорхэм Бетти Грей раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает местная газета Worthing Herald.

Женщина родилась в 1920 году, её мужа не стало в годы Второй мировой войны и она в одиночку воспитывала сына Дэвида. Свой 101-й день рождения Бетти отпраздновала в доме престарелых в компании родственников, друзей и сотрудников учреждения.

"Секрет долгой жизни – это пение. Я всегда любила петь и сейчас тоже люблю. Сотрудникам нравится слушать, как я пою", – признаётся она.

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