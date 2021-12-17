Британка в 101-й день рождения раскрыла секрет долголетия
Бетти Грей рассказал, что всегда любила петь
17 декабря 2021, 07:19, Никита Черников
Долгожительница из британского города Шорхэм Бетти Грей раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает местная газета Worthing Herald.
Женщина родилась в 1920 году, её мужа не стало в годы Второй мировой войны и она в одиночку воспитывала сына Дэвида. Свой 101-й день рождения Бетти отпраздновала в доме престарелых в компании родственников, друзей и сотрудников учреждения.
"Секрет долгой жизни – это пение. Я всегда любила петь и сейчас тоже люблю. Сотрудникам нравится слушать, как я пою", – признаётся она.
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