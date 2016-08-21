Британские пограничники задержали судно с тонной кокаина на борту

Фото: podrobnosti.ua

Свыше тонны кокаина, стоимостью 80 миллионов фунтов, обнаружили на борту судна у побережья Великобритании, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на BBC.

Пограничники задержали зарегистрированный в Британии рыболовецкий траулер "Бьянка" в городе Фалмут на южном побережье графства Корнуолл в четверг, 18 августа. На судне они нашли порядка 50 мешков кокаина.

Трем членам экипажа - 67-летнему владельцу судна и двум членам экипажа - предъявили обвинения в импорте наркотиков и заключили их под стражу..

По словам представителя пограничных войск Майка Степни, это одна из самых больших партий наркотиков, которые когда-либо задерживали в Британии. Также он добавил, что совместная работа с агентством по борьбе с наркопреступностью и другими партнерами помогла перехватить судно прежде, чем оно доставило груз в Великобританию.