Британский ведущий сдержал слово и провел передачу в трусах. Видео

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Британский ведущий телеканала BBC Гари Линекер провел эфир программы "Матч дня" в белых семейных трусах, пишет life.ru.

Gary Lineker Presents Match Of The Day In His Pantshttps://t.co/PzDzbaY8KJ — 90thMin (@90thMin) 13 августа 2016 г.

Отметим, что Линекер обещал сделать это, если футбольный клуб "Лестер Сити" выиграет чемпионат Англии. В итоге команда победила и ведущему пришлось вести программу в трусах.

Линекер выбрал белые трусы с логотипом действующего чемпиона Английской премьер-лиги.