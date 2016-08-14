Британский ведущий сдержал слово и провел передачу в трусах. Видео
Линекер обещал провети передачу в трусах в случае победы ФК "Лестер Сити"
14 августа 2016, 14:28
Фото: img.anews.com
Британский ведущий телеканала BBC Гари Линекер провел эфир программы "Матч дня" в белых семейных трусах, пишет life.ru.
Gary Lineker Presents Match Of The Day In His Pantshttps://t.co/PzDzbaY8KJ— 90thMin (@90thMin) 13 августа 2016 г.
Отметим, что Линекер обещал сделать это, если футбольный клуб "Лестер Сити" выиграет чемпионат Англии. В итоге команда победила и ведущему пришлось вести программу в трусах.
Линекер выбрал белые трусы с логотипом действующего чемпиона Английской премьер-лиги.
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