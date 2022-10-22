Бритни Спирс решила воспользоваться услугами суррогатной матери после потери ребёнка

Известная поп-певица Бритни Спирс ищет суррогатную мать спустя пять месяцев после потери ребёнка. Об этом сообщает портал Radar Online.

Некоторое время назад в своих социальных сетях певица рассказала подписчикам о том, что она потеряла ребёнка на ранних стадиях беременности. При этом Спирс заявила о том, что она не оставит попыток расширить свою семью.

После потери ребёнка она прошла медицинское обследование, по результатам которого врачи порекомендовали ей воздержаться от беременности.

Теперь Бритни Спирс и её муж фитнес-тренер Сэм Асгари ищут суррогатную мать, чтобы завести совместного ребёнка.