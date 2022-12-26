Будет ли барнаульская «Шишковка» запрещать книги о ЛГБТ и заворачивать в пленку романы иноагентов

Официального перечня запрещенной в России ЛГБТ-литературы пока еще нет

26 декабря 2022, 13:59, Антон Дегтярев

Библиотека им. Шишкова в Барнауле/ Фото: amic.ru

После введения запрета на пропаганду ЛГБТ в России в соцсетях и СМИ уже несколько раз публиковали списки запрещенных книг с ЛГБТ-героями, которые якобы приходят в российские библиотеки. Достоверность этих списков пока никто не подтвердил и официального перечня «запрещенки» тоже пока нигде нет. Amic.ru узнал у главной библиотеке Алтайского края — «Шишковке», поступали ли им требования не выдавать какие-либо книги о ЛГБТ и что изменил в работе учреждения еще один новый закон — об иноагентах.

В библиотеке им. Шишкова рассказали, что им никакие списки запрещенных ЛГБТ-книг не приходили. А вот произведения авторов, включенных в список иноагентов, после новых законов Госдумы «Шишковка» больше не получает.

«В адрес учреждения никаких списков книг или авторов, относящихся к интересующей вас теме ЛГБТ, не поступало, пропагандой ЛГБТ библиотека не занималась и не занимается, книги авторов-иноагентов после введения Госдумой новых поправок в закон об иноагентах в учреждение не поступали», — прокомментировали в «Шишковке».

При этом в библиотеке не ответили на вопросы о выдаче книг с ЛГБТ-тематикой и не пояснили, запечатывает ли учреждение книги авторов-иноагентов в непрозрачную упаковку или нет. С этими вопросами там посоветовали обратиться в Министерство юстиций Российской Федерации.

Напомним, что в конце ноября 2022 года Госдума запретила пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола среди детей и взрослых. Распространять контент, где ЛГБТ показывается в положительном свете, теперь нельзя.

Тогда же был принят и закон об иноагентах. Теперь их произведения можно должны иметь отметку «18+» и распространяться только в запечатанной непрозрачной упаковке, в организациях для детей такую литературу запретили совсем.

Отметим, что amic.ru недавно предполагал, какие классические книги и фильмы могут попасть под закон о пропаганде ЛГБТ. Посмотреть список можно здесь.