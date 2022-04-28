Объём «бумажной работы» у школьных учителей снизится вдвое с нового учебного года

Нагрузка на педагогов, связанная с подготовкой различных отчётов и иных документов, может снизиться вдвое с начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили поправки в закон «Об образовании». По новому законопроекту учителя получат право не подготавливать отчёты сверх тех, что утверждены Минпросвещения России. Пресс-служба уточняет, что этот законопроект уже поддержан партией «Единая Россия».

«Если мы разгрузим от этой работы учителей и школы, то мы сэкономим больше времени на работу с детьми. Это качественно очень серьёзно повлияет на работу учителя. <...> Я думаю, к началу учебного года эти поправки вступят в силу и процентов на 50 бюрократическая нагрузка будет с учителя, классного руководителя снята», — заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор совместным приказом утвердили изменения в расписание экзаменов для выпускников девятых классов в 2022 году. Новое расписание предусматривает по два дня для проведения наиболее массовых экзаменов (по русскому языку, математике и обществознанию) в основной период.

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