Бунт в аэропорту: пассажиры в Улан-Удэ возмутились заменой самолета

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Пассажиры в аэропорту Улан-Удэ возмутились тем фактом, что авиакомпания "ИрАэро" предложила им лететь по измененному маршруту на самолете Ан-24 вместо нового Sukhoi Superjet 100.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал "Ариг Ус", маршрут и самолет были заменены незадолго до вылета.

По словам одной из пассажирок Татьяны Гончарук, изначально полет должен был совершаться на Sukhoi Superjet 100 в Хабаровск, а на деле было предложено лететь на старом Ан-24 с дозаправкой в Благовещенске.

При этом СМИ сообщают, что, по данным пассажиров, при взлете в кабине Ан-24 появился дым.

В итоге взлет был прекращен, 18 пассажиров – почти половина из находившихся на борту – вернулись в аэропорт.