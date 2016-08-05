Бунт в аэропорту: пассажиры в Улан-Удэ возмутились заменой самолета
Людей не устроил тот факт, что им предложили лететь не на Sukhoi Superjet 100, а на Ан-24
Фото: altervista.org
Пассажиры в аэропорту Улан-Удэ возмутились тем фактом, что авиакомпания "ИрАэро" предложила им лететь по измененному маршруту на самолете Ан-24 вместо нового Sukhoi Superjet 100.
Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал "Ариг Ус", маршрут и самолет были заменены незадолго до вылета.
По словам одной из пассажирок Татьяны Гончарук, изначально полет должен был совершаться на Sukhoi Superjet 100 в Хабаровск, а на деле было предложено лететь на старом Ан-24 с дозаправкой в Благовещенске.
При этом СМИ сообщают, что, по данным пассажиров, при взлете в кабине Ан-24 появился дым.
В итоге взлет был прекращен, 18 пассажиров – почти половина из находившихся на борту – вернулись в аэропорт.