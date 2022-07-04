Бурятские мошенники используют кадры с градом в Алтайском крае для выманивания денег

В Бурятии мошенники занялись сбором денег якобы для пострадавших от града. Об этом сообщает Baikal-daily.

На днях в республике прошли дожди, сопровождаемые сильным ветром. После этого в социальных сетях стали появляться кадры, на которых показывали крупный град. Мошенники утверждали, что он прошёл на территории республики, а пострадавшим нужна финансовая помощь.

Местные власти опровергли информацию о том, что в регионах проводятся какие-либо сборы, а также отметили, что никакого града в Бурятии не было.