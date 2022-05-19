Бутина восстановила «доброе имя» Сергея Писарева после поста об «уничтожении» аллеи

Депутат Госдумы от Кировской области Мария Бутина «извинилась» перед Сергеем Писаревым за свой пост об «уничтожении» аллеи. Продолжение истории она рассказала в своем телеграм-канале.

Ранее Бутина возмутилась «уничтожением» части аллеи, заложенной в честь 77-й годовщины Великой Победы в парке имени Ленина в Барнауле, а также обратилась к Виктору Томенко с просьбой разобраться в ситуации.

По словам депутата, через некоторое время после ее поста, ее связали с мэром Барнаула Вячеславом Франком, который пояснил, что Аллея Победы в городе действительно заложена, но она располагается она на пл. Победы, а локация, о которой говорила Бутина в своем посте, располагается на частной территории парка «Лесная сказка», которым руководит Писарев.

Бутина добавила, что кто-то высадил в парке несколько кустов, а затем заснял видео, после начала работ.

«Мы считаем своим долгом вернуть Писареву его доброе имя и поблагодарить за благоустройство Барнаула, отдать должное быстрой реакции руководству краевой столицы, также просим провести проверку в отношении организовавших вторжение на частную территорию лиц и информационный вброс-спекуляцию на памяти Великой Победы в угоду политборьбы», — написала Бутина.

Она добавила, что ситуация похожа на разборки из 90-х и выразила надежду на то, что полиция разберется во всем.