Быстро, вкусно и дешево: какие недорогие блюда приготовить на Новый год?

Фото: cafethehouse.ru

Мясная закуска в лаваше

Что потребуется?

Тонкий лаваш — 2 листа

Мясные копчености — 200 г

Китайская капуста — 3 листа

Красный репчатый лук — 1/2 головки

Томат — 1 шт.

Соленый огурец — 1 шт.

Растительное масло

Сыр — 100 г

Как готовить?

Мясные копчености, китайскую капусту, томат и соленый огурец нарезать соломкой. Очистить лук и нарезать его полукольцами. Сыр натереть на мелкой терке. Смешать все ингредиенты в миске и выложить на листы лаваша. Свернуть рулетом и слегка обжарить на большой сковороде, смазанной растительным маслом.

Фото: pictures-hd8.ru

Жюльен в тарталетках

Что потребуется?

Тарталетки — 12 шт.

Куриная грудка — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Сливки жирностью 20% - 100 мл

Твердый сыр — 150 г

Соль — 0,5 ч. л.

Как готовить?

Нарезать куриную грудку кубиками и отварить в подсоленной воде. Лук нарезать и обжарить. Добавить к нему мясо и сливки, тушить 5 минут. Сыр натереть на мелкой терке. Жюльен разложить по тарталеткам, посыпать тертым сыром.