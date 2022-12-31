Быстро, вкусно и дешево: какие недорогие блюда приготовить на Новый год?
Жульен в тарталетках и другие рецепты бюджетных закусок и салатов для новогоднего стола
31 декабря 2022, 06:32, ИА Амител
Праздник — это не повод тратить на него все свои сбережения. Поэтому, планируя новогодний стол, можно обратить свое внимание и на рецепты бюджетных блюд, которые будут не менее вкусными, чем деликатесы, но явно более выгодными, и покупка продуктов не ударит по семейному карману.
Фото: receptu-blud.ru
Салат с ананасом
Что потребуется?
Куриная грудка — 1 шт.
Яйцо — 2 шт.
Картофель — 2 шт.
Консервированные ананасы — 200 г
Майонез — 3 ст. л.
Соль — 1/3 ч. л.
Как готовить?
Отварить яйца, картофель и куриную грудку. Мясо и ананасы, картофель натереть на терке, яйца разделить на белки и желтки и тоже натереть. Выкладывать слоями, каждый промазывая майонезом, в следующем порядке: картофель, куриная грудка, ананасы, белки, а сверху в центр — желтки. Дать настояться в холодильнике 1-2 часа.
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