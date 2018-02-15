Быстро, вкусно, кисло: как приготовить блины на простокваше?
Блины на кислом молоке: как готовить это блюдо и какие тонкости нужно знать?
Фото: menushki.ru
Если осталось немного кислого молока, спешить его выливать не стоит: кашу из него не сварить, зато блины получатся отличные, особенно если воспользоваться рецептом от ИА "Амител".
Можно готовить блины и на минералке, хотите знать как, читайте наш рецепт.
Ингредиенты:
Яйцо куриное - 1 шт.
Сахар - 3 столовые ложки
Вода - 200 мл
Масло сливочное - 150 г
Молоко (любой жирности, но обязательно кислое) - 500 мл
Мука пшеничная - 500 г
Разрыхлитель теста - 1 чайная ложка
Соль - 0,5 чайной ложки
Способ приготовления:
1. Венчиком или миксером взбить до образования крепкой пены яйцо с половиной чайной ложки соли и тремя столовыми ложками сахара. Добавить 200 мл кипяченой воды и хорошо перемешать.
Перед добавлением яиц в тесто их обязательно нужно хорошо взбить.
2. Залить кислое молоко, затем высыпать муку и одну чайную ложку разрыхлителя. Тщательно все перемешать. Смесь должна стать похожа на густую сметану.
Не нужно взбивать тесто для блинов слишком сильно – от этого оно станет только более тягучим, "резиновым". Если блины получаются непропекшимися, не переворачиваются при подсохших краях, рвутся – значит, не хватает муки.
3. Разогреть сковороду, смазав растительным маслом, и обжарить блины с обеих сторон до золотистого цвета.
Можно взять кусочек картофелины, наколоть его на нож или вилку, обмакнуть в растительное масло и смазать сковороду – тогда на ней не будет лишнего масла.
Хотите знать маленькие хитрости по приготовлению блинов, читайте в нашем материале.
Подавать кислые блины стоит, смазав их маслом.
Материал впервые опубликован 7 марта 2016 года