Быстро, вкусно, кисло: как приготовить блины на простокваше?

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Если осталось немного кислого молока, спешить его выливать не стоит: кашу из него не сварить, зато блины получатся отличные, особенно если воспользоваться рецептом от ИА "Амител".

Можно готовить блины и на минералке, хотите знать как, читайте наш рецепт.

Ингредиенты:

Яйцо куриное - 1 шт.

Сахар - 3 столовые ложки

Вода - 200 мл

Масло сливочное - 150 г

Молоко (любой жирности, но обязательно кислое) - 500 мл

Мука пшеничная - 500 г

Разрыхлитель теста - 1 чайная ложка

Соль - 0,5 чайной ложки

Способ приготовления:

1. Венчиком или миксером взбить до образования крепкой пены яйцо с половиной чайной ложки соли и тремя столовыми ложками сахара. Добавить 200 мл кипяченой воды и хорошо перемешать.

Перед добавлением яиц в тесто их обязательно нужно хорошо взбить.

2. Залить кислое молоко, затем высыпать муку и одну чайную ложку разрыхлителя. Тщательно все перемешать. Смесь должна стать похожа на густую сметану.

Не нужно взбивать тесто для блинов слишком сильно – от этого оно станет только более тягучим, "резиновым". Если блины получаются непропекшимися, не переворачиваются при подсохших краях, рвутся – значит, не хватает муки.

3. Разогреть сковороду, смазав растительным маслом, и обжарить блины с обеих сторон до золотистого цвета.

Можно взять кусочек картофелины, наколоть его на нож или вилку, обмакнуть в растительное масло и смазать сковороду – тогда на ней не будет лишнего масла.

Хотите знать маленькие хитрости по приготовлению блинов, читайте в нашем материале.

Подавать кислые блины стоит, смазав их маслом.



Материал впервые опубликован 7 марта 2016 года