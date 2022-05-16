Быстрый интернет в глубинке: связь Tele2 стала доступна в 88 селах и деревнях двух Алтаев

Оператор Tele2 подводит итоги работы по обеспечению голосовой связью и быстрым интернетом отдалённых и малонаселённых пунктов. Теперь услугами компании могут пользоваться ещё 100 тысяч жителей Алтайского края и Республики Алтай.

За 2021 год Tele2, выступая центром компетенций мобильной связи в проекте устранения цифрового неравенства (который реализуют Минцифры РФ и ПАО «Ростелеком»), разместил телекоммуникационное оборудование в 65 небольших сёлах Алтайского края и Республики Алтай. Ещё в 23 населённых пунктах оборудование размещено на объектах инфраструктуры Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В Алтайском крае больше всего новых объектов связи запустили в Краснощёковском районе. Там телекоммуникационные услуги заработали в четырёх населенных пунктах — селах Краснощёково, Суётка, Усть-Белое и Усть-Пустынка. В Романовском районе базовые станции установили в сёлах Бурановка и Закладное, посёлках Рассвет и Майский.

Связь Tele2 стала доступна в рабочем посёлке Степное Озеро Благовещенского района. Населённый пункт, в котором проживают шесть тысяч человек, находится в западной части региона неподалёку от границы с Казахстаном. Село окружено озёрами, в их числе два самых больших водоёма Алтайского края — озера Кулундинское и Кучукское.

Ещё две базовые станции установили в селе Родино Родинского района и посёлке Урожайном Павловского района. Эти населённые пункты расположены вдоль федеральной трассы А-321, ведущей в Казахстан. Благодаря установке базовых станций оставаться на связи могут не только местные жители, но и автомобилисты.

В Республике Алтай доступ к стабильной голосовой связи и быстрому 4G-интернету получили малонаселённые территории. В том числе семь сёл, в каждом из которых живёт меньше 200 человек, — Еланда, Каяшкан, Келей, Кумалыр, Мухор-Черга, Удаловка и Усть-Пыжа. Также вышку построили в посёлке Теректа у подножия Теректинского хребта в Усть-Коксинском районе. Это место богато природными и археологическими достопримечательностями. Благодаря строительству вышки местные жители и туристы получили возможность пользоваться стабильной голосовой связью и быстрым 4G-интернетом.

Всего в 2021 году в рамках федеральных проектов базовые станции мобильной связи разместили в 207 населённых пунктах Новосибирской, Омской и Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, Республики Алтай. Tele2 выступает в качестве центра компетенций: специалисты компании согласуют проектные решения, формируют задания для подрядчиков «Ростелекома», планируют архитектуру сети, поставляют оборудование для строительства.